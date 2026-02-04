Kozluk Kaymakamı Böçkün esnafı ziyaret etti

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafı ziyaret eden Kaymakam Böçkün, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretlerde, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında esnafa bilgilendirme yapıldı. Ziyaretlere İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Bostan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Nurullah Araz katıldı.

