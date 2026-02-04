Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kozluk Kaymakamı Böçkün esnafı ziyaret etti

        Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozluk Kaymakamı Böçkün esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Esnafı ziyaret eden Kaymakam Böçkün, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Ziyaretlerde, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında esnafa bilgilendirme yapıldı.

        Ziyaretlere İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Bostan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Nurullah Araz katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!

        Benzer Haberler

        Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Batman'da keşfedilen gizemli yeraltı camisi ziyaretçi akınına uğruyor
        Batman'da keşfedilen gizemli yeraltı camisi ziyaretçi akınına uğruyor
        Batman'da öğrencilere YEDAM tanıtıldı
        Batman'da öğrencilere YEDAM tanıtıldı
        Gercüş kırsalına inen kurt paniğe neden oldu
        Gercüş kırsalına inen kurt paniğe neden oldu
        Batman'da bağımlılığa karşı ortak çalışma
        Batman'da bağımlılığa karşı ortak çalışma
        Batman'da 120 kiloluk dev turna balığı görenleri hayrete düşürdü
        Batman'da 120 kiloluk dev turna balığı görenleri hayrete düşürdü