Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Piçik

        OSMAN BİLGİN - Batman'da bayram ve düğün gibi özel günlerde hazırlanan yemekler arasında yer alan piçik, hem doyurucu hem de kültürel bir lezzet olarak ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Piçik

        OSMAN BİLGİN - Batman'da bayram ve düğün gibi özel günlerde hazırlanan yemekler arasında yer alan piçik, hem doyurucu hem de kültürel bir lezzet olarak ön plana çıkıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Batman'da birliktelik ve paylaşım kültürünü yansıtan geleneksel tatlardan biri olan tescilli piçik yemeğine yer verildi.

        Yemeğe adını veren piçik, yörede "kırpılan şeyden kalan küçük parça" anlamına geliyor.

        Kökeninin Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun kadim yerleşimlerine, binlerce yıllık tarım ve yaşam kültürüne dayandığı söylenen piçik, doyurucu bir yemek olmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal birlikteliği de simgeliyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevgi Cihan, genellikle ailelerin bir araya gelerek hazırladığı piçik yemeğinin bayram ve düğünler gibi özel günlerde ikram edildiğini söyledi.

        Piçik yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        Köfteler için

        • 1 su bardağı köftelik ince bulgur
        • 1 su bardağı irmik
        • 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • Yarım çay kaşığı karabiber
        • Tuz
        • Bir tutam kuru nane (isteğe bağlı)

          Pişirme suyu ve sos için

          • 3-4 su bardağı sıcak su
          • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
          • 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, lezzet katmak için)
          • 1 yemek kaşığı domates salçası
          • 1 tatlı kaşığı biber salçası
          • Bir tutam pul biber
          • Tuz
          • İsteğe bağlı olarak limon suyu ve nar ekşisi

          Yapılışı

          Köftelerin hazırlanması

          1. İnce bulgur ve irmik derin bir kaba alınarak üzerine sıcak su gezdirilip kapağı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika bekletilir.
          2. Şişen bulgurun içine rendelenmiş soğan ile salça, pul biber, karabiber, bir tutam kuru nane ve tuz eklenir.
          3. Tüm malzemeler özdeşleşene kadar iyice yoğurulur. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurmak, köftelerin dağılmasını önleyecektir.
          4. Hazırlanan hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içinde yuvarlayarak köfteler hazırlanır.

          Yemeğin pişirilmesi

          1. Geniş bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı eritilir.
          2. İçine domates ve biber salçası eklenip kokusu çıkana kadar kavrulur.
          3. Pul biber ve tuz ekledikten sonra sıcak su ilave edilir, kaynaması beklenir.
          4. Su kaynamaya başladığında, hazırlanan köfteler yavaş bir şekilde tencereye konulur.
          5. Köfteler suyun yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte pişirilir.
          6. Köfteler tabağa alınarak servise hazır hale getirilir.

          Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

          Günün Önemli Manşetleri
          WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
          WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
          ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
          ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
          Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
          Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
          Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
          Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
          Eşitlikten uzak 8 Mart
          Eşitlikten uzak 8 Mart
          Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
          Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
          Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
          Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
          Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
          Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
          "İki kırmızı kartı atladı!"
          "İki kırmızı kartı atladı!"
          Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
          Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
          İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
          İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
          İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
          İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
          Tacın sahibi oldu
          Tacın sahibi oldu
          Evlendiler
          Evlendiler
          Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
          Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
          Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
          Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
          Nefes kesen operasyon
          Nefes kesen operasyon
          Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
          Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
          ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
          ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
          İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
          İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!

          Benzer Haberler

          Gercüş'te anlamlı iftar buluşması
          Gercüş'te anlamlı iftar buluşması
          Cumhuriyetin tanığı 113 yaşındaki Cemile ninenin Kadınlar Günü kutlandı
          Cumhuriyetin tanığı 113 yaşındaki Cemile ninenin Kadınlar Günü kutlandı
          Batman'da gençlere yönelik iftar programı düzenlendi
          Batman'da gençlere yönelik iftar programı düzenlendi
          Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle iftarda buluştu
          Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle iftarda buluştu
          Batman'da refüje çarpan otomobil yandı; 2 yaralı
          Batman'da refüje çarpan otomobil yandı; 2 yaralı
          Batman'da refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
          Batman'da refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı