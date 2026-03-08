MEMLEKET SOFRASI - Piçik

OSMAN BİLGİN - Batman'da bayram ve düğün gibi özel günlerde hazırlanan yemekler arasında yer alan piçik, hem doyurucu hem de kültürel bir lezzet olarak ön plana çıkıyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Batman'da birliktelik ve paylaşım kültürünü yansıtan geleneksel tatlardan biri olan tescilli piçik yemeğine yer verildi.



Yemeğe adını veren piçik, yörede "kırpılan şeyden kalan küçük parça" anlamına geliyor.



Kökeninin Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun kadim yerleşimlerine, binlerce yıllık tarım ve yaşam kültürüne dayandığı söylenen piçik, doyurucu bir yemek olmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal birlikteliği de simgeliyor.



Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevgi Cihan, genellikle ailelerin bir araya gelerek hazırladığı piçik yemeğinin bayram ve düğünler gibi özel günlerde ikram edildiğini söyledi.



Piçik yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:



Malzemeler (6 kişilik)



Köfteler için



1 su bardağı köftelik ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Bir tutam kuru nane (isteğe bağlı)

Pişirme suyu ve sos için



3-4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, lezzet katmak için)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Bir tutam pul biber

Tuz

İsteğe bağlı olarak limon suyu ve nar ekşisi

Yapılışı



Köftelerin hazırlanması



İnce bulgur ve irmik derin bir kaba alınarak üzerine sıcak su gezdirilip kapağı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika bekletilir. Şişen bulgurun içine rendelenmiş soğan ile salça, pul biber, karabiber, bir tutam kuru nane ve tuz eklenir. Tüm malzemeler özdeşleşene kadar iyice yoğurulur. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurmak, köftelerin dağılmasını önleyecektir. Hazırlanan hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içinde yuvarlayarak köfteler hazırlanır.

Yemeğin pişirilmesi

