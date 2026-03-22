Batman'daki Kırkat Göleti doldu
Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti yağışlarla doldu.
Bitkisel üretim ve hayvancılık alanında bulunduğu bölgede önemli bir yere sahip olan gölet, karların erimesi ve son dönemde etkili olan sağanaklarla doldu.
Göletteki fazla su tahliye kanalından akmaya başladı.
Ailesiyle fertleriyle göletin bulunduğu bölgede fotoğraf çektiren Ethem Avcı, göletin tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşıladığını belirtti.
Bağı ve bahçesinin olduğunu dile getiren Avcı, göletin dolmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
