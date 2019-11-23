Batman'daki öğretmen ve öğrenciler Avrupa'daki eğitimlere katılacak

Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 2 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları eğitimi kapsamında projeleri kabul edilen Batman Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Avrupa’daki eğitimlerine başladı.

Batman Fatih Ortaokulu, bu proje kapsamında Türkiye Ulusal Ajans bünyesinde yürütülmekte olan Erasmus+ programı ana eylem 2 okullar arası değişim ortaklıkları İtalya koordinatörlüğünde Türkiye, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Portekiz ile birlikte 2 yıl sürecek olan ROAD: Reveal Other Available Directions (Farklı Yönlerini Ortaya Çıkart) adlı proje çalışmaları yürütecek. Yürütülen proje kapsamında İtalya’da yapılan ilk eğitime 4 öğretmenin katıldığını ifade eden Batman Fatih Ortaokulu Müdürü Sabahattin Sincar, projenin öğretmen ve öğrenciler önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Sincar “Projemizin ilk hareketliliğini diğer katılımcı ülkelerle İtalya’nın Formia şehrinde gerçekleştirdik. Farklı ülkelerin eğitim sistemleri hakkında bilgi edindik ve kültürel alışverişte bulunduk. Proje kapsamında sonraki hareketliliklerde öğrencilerimizin de katılacak olmaları hem bizlere hem de okulumuz adına büyük mutluluk vermektedir. Öğrenci eğitimlerinde Avrupa ülkeleri nasıl uygulamalarda bulunuyor, bunları takip etme şansına sahip olduk ve olacağız. 2 yıl sürecek olan bu projeye okulumuzdan 16 öğretmen ve 20 öğrenci katılacak” dedi.

BATMAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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