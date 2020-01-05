Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi

İHA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, 2006 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerliğini yaparken gazi olan Taha Etiz'in oğlu sünnet ettirildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı gazi çocuğunu sünnet ettirdi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, 2006 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerliğini yaparken gazi olan Taha Etiz'in oğlu sünnet ettirildi.
Vakıf bürosunda yapılan sünnet merasimine eşiyle beraber katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsa Çakmak, gazi çocuğu Yiğit Efe'nin kirvesi oldu. Albay Çakmak, her şart ve durumda daima şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını söyledi. Albay Çakmak, "Bu kardeşlik daimidir ve asla hiç kimse bu kardeşliği bozamayacaktır. Şehit yakınları ve gaziler ailem gibidir ve onlara kapım 24 saat açıktır. Müsterih olun, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz devam edecek ve şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır" dedi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise şehit yakınları ve gazilerin haklarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi. Pekacar, "Vatan kahramanlarına sahip çıkmak ve böylesi özel günlerinde yanlarında olmak da esasında bir vatandaşlık görevidir. Davetimizi kırmayıp, Yiğit Efe'ye kirve olan İl Jandarma Komutanımız İsa Çakmak ve kıymetli eşine teşekkür ederiz" diye konuştu.
Gazi Taha Etiz de, çocuğunun sünnet töreninde kendilerini yalnız bırakmayan Albay Çakmak ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Pekacar'a teşekkür etti.

BATMAN

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman'da partililerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman'da ...
Sason'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sason'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı
YEREL HABERLER Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde bağ ve ...
HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK ...
Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi
'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu
YEREL HABERLER 'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X