Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü  

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arakanlı Müslümanlar için "adil ve seri" çözüm çağrısı

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<br>Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),(DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde, Şirin Çelik (43), hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.<br>Olay, dün akşam Sason ilçesine bağlı Gençler köyünde meydana geldi. 9 çocuk babası Şirin Çelik'in üzerine hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN<br>2020-04-23 09:36:30<br>

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