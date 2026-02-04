Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Giriş: 04.02.2026 - 12:51 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:55
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte düzenlenen toplantının ardından açıklama yapıldı.

        Canalp, 2026 yılı ocak ayında, 2025 yılı ocak ayına göre asayiş olaylarında yüzde 28 azalma yaşandığını belirterek, geçen yılın aynı döneminde 923 olan asayiş olayı sayısının bu yıl 660'a düştüğünü, olayların yüzde 98'inin aydınlatıldığını söyledi.

        Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde de düşüş sağlandığını ifade eden Canalp, geçen yılın ocak ayında 242 olan olay sayısının bu yılın ocak ayında 196'ya gerilediğini, bu kapsamda yüzde 19'luk bir azalma sağlandığını ve bu suçların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını kaydetti.

        Ocak ayında haklarında arama kararı bulunan 781 kişinin yakalandığını bildiren Canalp, son bir yılda 8 bin 93, 3,5 yılda ise 20 bin 407 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı.

        Narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Canalp, 2026 yılı ocak ayında 226 olaya müdahale edildiğini, 239 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve 14 kişinin tutuklandığını belirtti.


        Bu operasyonlarda 53 kilo 401 gram uyuşturucu ve 160 uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlatan Canalp, Batman'da 4 yıldır uyuşturucu kullanımına bağlı ölüm yaşanmadığını vurguladı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında 125 olaya müdahale edildiğini belirten Canalp, 119 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını, 37 bin paket kaçak sigara, 2 bin 860 kaçak emtia, 3 uzun namlulu silah ve 157 fişek ele geçirildiğini ifade etti.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında 349 olaya müdahale edildiğini, 24 kişinin tutuklandığını belirten Canalp, son bir yılda ise 1726 olaya müdahale edilerek 241 kişinin tutuklandığını kaydetti.

        Canalp, terörle mücadele çalışmaları kapsamında ocak ayında 35 olaya müdahale edildiğini, 77 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 13 kişinin tutuklandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

