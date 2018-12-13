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Ünlü aktör Christian Bale, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırdığı yeni filmi Vice'ın galasında Trump ile nasıl tanıştığını anlattı.
Batman The Dark Knight (Kara Şövalye Yükseliyor) filminin çekimlerini gerçekleştirdiği sırada Donald Trump'ın kendisini ofisine davet ettiğini söyleyen Bale, "Trump Tower'da Batman filminin çekimlerini gerçekleştiriyorduk ve o (Donald Trump) haydi ofise çıkalım dedi. Sanırım beni Bruce Wayne sandı. Çünkü Bruce Wayne olarak giyinmiştim. Bana Wayne'mişim gibi davrandı. Ben de bozmadım, devam ettirdim, çok eğlenceliydi. O dönemde Trump'ın başkanlığa adaylığını koymayı düşündüğüne dair bir fikrim yoktu " dedi.
Öte yandan Vice filminde canlandırdığı eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney rolü için aldığı kilolara da değinen Bale, bu sefer doğaçlama yapmak yerine bir beslenme uzmanına danıştığını, bu rol için aldığı 20 kiloyu çekimlerin tamamlanmasının hemen ardından verdiğini ifade etti.
Rol aldığı filmlerde vücudu ile oymaktan çekinmemesi ile nam salan Bale, 2004 yılında rol aldığı Machinist (Makinist) filmi için toplamda 28 kilo vermiş ve ardından izleyici karşısına çıkacağı ‘Batman Begins' (Batman Başlıyor) filmi için 6 aylık bir süre içerisinde 45 kilo almıştı.
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