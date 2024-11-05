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        Haberler Gündem Batman Valiliği'nden "elinde bir poşet ekmek olan kişinin gözaltına alındığı" iddialarına yanıt

        Batman Valiliği'nden "elinde bir poşet ekmek olan kişinin gözaltına alındığı" iddialarına yanıt

        Batman Valiliğince, belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından polise mukavemet gösteren kişilere yönelik müdahaleler sırasında "Elinde bir poşet ekmek olan kişinin de gözaltına alındığı" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:41
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        Batman'da gözatı iddiasına yanıt
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        Valilik açıklamasında, sosyal medyada yer alan "Batman'da müdahale anında yolda yürüyen ve elinde bir poşet ekmek olan kişinin de gözaltına alındığı" haberiyle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Haberde iddia edildiği gibi fırından ekmek alan bir vatandaşın gözaltına alınması söz konusu olmayıp, görüntüde görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur." ifadesine yer verildi.

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        #haberler
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