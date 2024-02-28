Battal İlgezdi'den vatandaşa sert sözler

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin kendisini protesto eden vatandaşa "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" dediği görüldü.

Ataşehir'de düzenlenen bir toplantıya Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel katıldı. İlgezdi, "Onursal başkan sen de gel yanıma" diyerek Onursal Adıgüzel'i sahneye çağırdı.

Adıgüzel sahneye çıkarken salondan bir vatandaş "Diğer belediye başkan adayları yok mu?" diye sordu. İlgezdi karşılık olarak "Varsa buyursun gelsinler, halka açık toplantı, herkes buraya davetli" dedi.

SUÇLAMALARI DUYUNCA ÖFKELENDİ

Vatandaş, İlgezdi'ye yönelik "Peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere mağdur ediyorsunuz" diye seslendi.

Bu sözleri duyunca öfkesine hakim olamayan İlgezdi, "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şerefsiz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak" dedi.