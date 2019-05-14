Sürücü gözaltına alındı

Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde M.E. idaresindeki otomobil, Yuvacık Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Fırat'a (11) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fırat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı. 11 yaşındaki minik Batuhan Fırat'tan geriye ise derste çekilmiş görüntüler kaldı.