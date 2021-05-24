Müzik geçmişini 'Yadigar'da topladı 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında "Bambaşka" isimli ilk single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkan başarılı gitarist Batuhan Mutlugil'in üzerinde titizlikle çalıştığı ve "Yadigar" ismini verdiği ilk albümü kısa süre önce tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Mutlugil'in tamamen kendi bestelerinden oluşan ve dokuz şarkının yer aldığı albüm, eski dönemlerde çeşitli gruplarda birlikte çalıştığı müzisyenler Caner Üstündağ ve Utku Ünal'la ortak bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

"BENDE BAMBAŞKA DUYGULAR YARATTI"

Albümünün yoğun bir tempoda geçen bir yıllık çalışma sürecine dair açıklamalar yapan Batuhan Mutlugil, Yadigar'ı hiçbir zaman planlamadığını ve hesapta olmayan bir albüm olarak tanımlıyor.

Dinleyicisiyle buluştuğu günden bu yana ilgiyle dinlenen albümünün çalışma sürecinde sona geldiği günlerde parçaların ortaya çıkmaya başladığını belirten Mutlugil, bunun da kendisinde bambaşka duygular yarattığını paylaşıyor.

Batuhan Mutlugil'in Caner Üstündağ ile birlikte prodüksiyonunu da üstlendiği ve hücum kayıt şeklinde kaydedilen albüm canlı kayıtlardan oluşuyor. Mutlugil'in ilk albümü Yadigar, hem farklı türlerden aldığı ilhamı yansıtıyor hem de dinleyicisine bir trio deneyimi yaşatmayı başarıyor.