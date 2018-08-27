Bauhaus, Almanya’da kurulmuş olan İsviçre merkezli atölye, ev ve bahçeleri, el aletleri ve yapı malzemeleri satışı yapan bir mağazalar zinciridir. Dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Bauhaus’un, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Macaristan, Norveç ve Slovenya ve Türkiye’de 190 mağazası bulunmaktadır.

BAUHAUS ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Bauhaus mağazaları hafta içi her gün mesaiye sabah saat 10:00'da başlar ve akşam kapanış saatti olan 22:00'kadar devam eder. Baauhaus öğlen molası vermemektedir. Ayrıca hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri de hafta içi maesi saatleri gibi hizmet verir.

Bauhaus Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Ancak ikinci günü saat 12:00 ile 20:00 arası hizmet verir. Diğer günler ise standart çalışma saatleri arasında hizmet verirler.

Bauhaus 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır ve standart çalışma saatleri içerisinde hizmetvermeye devam eder.

BAUHAUS ÇALIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Bauhaus Genel Müdürlüğü, İçerenköy Mahallesi, E-5 Üstü, Kozyatağı Kavşağı, Eski Genoto arsası 34752, Hal Yanı, Kadıköy, Ataşehir - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bauhaus'a 0 216 578 70 00 telefon ya da 0 216 478 05 29 faks numaraları aracılığ ile ulaşabilirsiniz.

Bauhaus Müşteri Hizmetleri telefon numarası: 0 850 211 98 53. Müşteri hizmet hattı Pazartesi - Cumartesi arası 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ