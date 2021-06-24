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Mevcut kaynaklara göre Bayburt Şehrinin tarihi M.Ö. 3000’ li yıllara kadar uzanmaktadır. Şehir Azziler tarafından kurulmuştur. Bayburt M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınlarına uğramıştır. Daha sonra bölgeye Haldiler hakim olmuştur. Kısa bir süre Med’lerin eline geçen bölge daha sonra Pers hakimiyetine girmiştir.

Şehrin bu gün bilinen isminin Ortaçağ Ermeni kaynaklarında; Payberd, Bizans kaynaklarında ; Payper , Baberd, Paypert. XII. Yüzyıl sonlarında bu bölgeden geçen Marko Polo’ nun seyahâtname’ sinde ; Painpurth, Baiburt. Arap kaynaklarında ; Bâbirt, II. Mesud adına 1291’ de basılan bir parada Baypırt. Akkoyunlu tarihinden bahseden çağdaş eserlerde Pâpirt şeklinde geçen kelimenin son hecesi Berd’ in “yüksek kale” anlamına geldiği bilinmekteyse de ilk hecesine bir mana verilememektedir. 1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi Bayburt adının zengin manasına gelen “Bay” belde manasına gelen “yurt” gibi iki kelime ile izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklar ise ismi bu günkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler.

BAYBURT NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Bayburt, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Bayburt ili 40 derece 37 dakika kuzey enlemi ile 40 derece 45 dakika doğu boylamı, 39 derece 52 dakika güney enlemi ile 39 derece 37 dakika batı boylamı arasında yer alır. Doğu ve Güneydoğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu'nun kuzey-doğusunda Çoruh nehri kenarında ve denizden 1550 metre yükseklikte kurulmuş 3652 km² yüzölçümü olan bir ildir.

BAYBURT'A ULAŞIM

Bayburt'ta havalimanı bulunmaması nedeniyle direkt uçuş bulunmamakta. Bayburt komşu illerinden Erzurum ve Trabzon'a uçak ile giderek oradan ile geçiş sağlanabilmekte.

Erzurum Havalimanından Bayburt’a nasıl gidilir: Erzurum Havalimanı, Bayburt’a 117 km (1 saat 32 dk) uzaklıkta. Erzurum Havalimanına İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’dan direkt uçak seferleri yapılıyor.

Erzurum Havalimanından Bayburt’a direkt gidebileceğiniz bir ulaşım aracı yok. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin belediye otobüsleri ya da HAVAŞ servisi ile otogara geçip, Erzurum-Bayburt otobüslerini kullanabilirsiniz. Erzurum-Bayburt otobüsle yolculuk süresi ise 2 saat.

Trabzon Havalimanından Bayburt’a nasıl gidilir: Trabzon Havalimanı, Bayburt’a 131 km uzaklıkta (2 saat 10 dk). Trabzon Havalimanına İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana gibi şehirlerden direkt uçuş bağlantısı bulunuyor.

Havalimanından Bayburt’a direkt ulaşım imkanı yok. Havalimanından HAVAŞ servisleriyle Trabzon Otogara gidip, otogardan Bayburt dolmuşlarına binebilirsiniz. Trabzon-Bayburt arasındaki ulaşım otobüsle 3 saat sürüyor.

Bayburt’a otobüsle nasıl gidilir: Bayburt’a İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Trabzon gibi şehirlerden direkt otobüs seferleri düzenleniyor.

Bayburt, Kuzeydoğu Anadolu’da, ana ulaşım güzergahlarının dışında, içe kapalı bir bölgede yer alıyor. Bayburt, İstanbul’a 1.124 km (12 saat 33 dk),Ankara’ya 782 km (9 saat 16 dk),İzmir’e 1.383 km (15 saat 53 dk),Erzurum’a 125 km (1 saat 40 dk),Trabzon’a ise 138 km (2 saat 15 dk) uzaklıkta.

BAYBURT İLÇELERİ

Bayburt ili nüfusu: 81.910'dur. Bu nüfusun % 67,7'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 3.746 km2'dir. İlde km2'ye 22 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 25’dir.) İlde yıllık nüfus % 3,46 oranında azalmıştır. Nüfus azalma oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Aydıntepe(% -5,73)- Merkez (% -3,12)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 3 İlçe, 5 belediye, bu belediyelerde 28 mahalle, ayrıca 170 köy bulunmaktadır.

Aydıntepe

Demirözü

Merkez ilçe

BAYBURT PLAKASI: 69

BAYBURT'TA GİDİLECEK YERLER

Bayburt Kalesi

Sırakayalar Şelalesi Korgan Köprüsü

Bayburt Saat Kulesi

Baksı Müzesi

Dede Korkut Kümbesi

Aydıntepe Yer Altı Şehri

Çımağıl Mağarası

Şehit Osman Türbeleri



BAYBURT YEMEKLERİ

Bayburt lor dolması

Süt böreği

Ekşi lahana

Tatlı çorba

Yalancı dolma

Tel helvası

Galacoş