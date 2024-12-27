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        Bayburt'ta aç kalan kurt sürüsü köye indi

        BAYBURT'ta, karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayıp, aç kalan kurt sürüsü köye indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:45
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        Bayburt'ta aç kalan kurt sürüsü köye indi
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        BAYBURT'ta, karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayıp, aç kalan kurt sürüsü köye indi. Kurtların sürü halinde yiyecek arayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü, doğal yaşam alanlarında aç kalan kurtlar da yerleşim yeri yakınına inip yiyecek aradı. Merkez ilçeye bağlı Çayıryolu köyüne inen kurtların sürü halinde dolaşıp, yiyecek aradığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kurtların sürü olarak geldiği köyde dolaştığı, daha sonra da ormana girip kaybolduğu yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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