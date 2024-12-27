Bayburt'ta aç kalan kurt sürüsü köye indi

Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü, doğal yaşam alanlarında aç kalan kurtlar da yerleşim yeri yakınına inip yiyecek aradı. Merkez ilçeye bağlı Çayıryolu köyüne inen kurtların sürü halinde dolaşıp, yiyecek aradığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kurtların sürü olarak geldiği köyde dolaştığı, daha sonra da ormana girip kaybolduğu yer alıyor.

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