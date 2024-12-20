Hurdaya çıkan aletleri tamir edip köylülerin kullanımına sunuyor

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan emekli Mustafa Sarıoğlu, hurdaya çıkan aletleri tamir ederek hem kendi köyünde hem de yakın köylerde yaşayanların kullanımına ücretsiz sunuyor.

Yıllarca farklı illerdeki inşaatlarda işçilik yapan Sarıoğlu, 10 yıl önce emekli olduktan sonra merkeze bağlı Çayırözü köyüne yerleşti.

Evinin zemin katındaki 20 metrekarelik odayı atölyeye dönüştüren 70 yaşındaki Sarıoğlu, burada çocukluğundan beri merak duyduğu elektronik eşyaların tamirini yapmaya başladı.

Sarıoğlu, hurdacılardan temin ettiği matkap, hilti, spiral ve elektrikli hızar gibi aletlerin yanı sıra radyo, televizyon ve saat gibi eşyalara da adeta yeniden hayat veriyor.

Tamir ettiği aletleri birçok kez köyünde ve civar köylerde kullanarak vatandaşın yüzünü güldüren Sarıoğlu, 50-60 yıllık bazı araç gereçleri de atölyesinde sergiliyor.