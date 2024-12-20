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        Hurdaya çıkan aletleri tamir edip köylülerin kullanımına sunuyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan emekli Mustafa Sarıoğlu, hurdaya çıkan aletleri tamir ederek hem kendi köyünde hem de yakın köylerde yaşayanların kullanımına ücretsiz sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:59
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        Hurdaya çıkan aletleri tamir edip köylülerin kullanımına sunuyor
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan emekli Mustafa Sarıoğlu, hurdaya çıkan aletleri tamir ederek hem kendi köyünde hem de yakın köylerde yaşayanların kullanımına ücretsiz sunuyor.

        Yıllarca farklı illerdeki inşaatlarda işçilik yapan Sarıoğlu, 10 yıl önce emekli olduktan sonra merkeze bağlı Çayırözü köyüne yerleşti.

        Evinin zemin katındaki 20 metrekarelik odayı atölyeye dönüştüren 70 yaşındaki Sarıoğlu, burada çocukluğundan beri merak duyduğu elektronik eşyaların tamirini yapmaya başladı.

        Sarıoğlu, hurdacılardan temin ettiği matkap, hilti, spiral ve elektrikli hızar gibi aletlerin yanı sıra radyo, televizyon ve saat gibi eşyalara da adeta yeniden hayat veriyor.

        Tamir ettiği aletleri birçok kez köyünde ve civar köylerde kullanarak vatandaşın yüzünü güldüren Sarıoğlu, 50-60 yıllık bazı araç gereçleri de atölyesinde sergiliyor.

        - "Eski eşyalara yeniden hayat vermek, bana büyük mutluluk veriyor"

        Mustafa Sarıoğlu, AA muhabirine, İstanbul'dan köyüne döndükten sonra atölye kurduğunu söyledi.

        Hurdaya çıkmış hilti, matkap, spiral gibi aletleri tamir ettiğini anlatan Sarıoğlu, "Eski eşyalara merakım olduğu için onlarla uğraşıyorum. Yaptığım aletleri köyün kullanımına veriyorum, faydalı olmaya çalışıyorum, hiç boş durmuyorum. Devamlı bu aletlerin tamiriyle uğraşıyorum. İnsanlara faydalı olmak için uğraşıyorum." dedi.

        Arızalı aleti yeniden çalışabilir duruma getirdiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Sarıoğlu, şunları kaydetti:

        "Beceriyorum bunları yapmayı. 'Bunları insan yapmışsa ben de yapabilirim.' diye uğraşıyorum. Eski eşyalara yeniden hayat vermek, bana büyük mutluluk veriyor. Bir aleti yeniden çalışabilir duruma getirdiğimde 'Bugün şunu yapabildim.' diyerek mutlu oluyorum. Tarihi diyebileceğimiz eski eşyalara da merakım var. Benden öncekiler nasıl yapmış, çok merak ediyorum. Elimde 1960 model motor, bilyenin olmadığı zaman yapılan makineler var. Onları saklıyorum. Benden sonraki insanlara kalsın, onlar da görsünler, ilham kaynağı olsun diye elimde tutuyorum. Benden sonraki nesil de bunlarla uğraşsın, öğrensin diye gayretim var."

        Sarıoğlu, onardığı aletleri köydeki herkesin kullandığına işaret ederek, "Yine civar köylerdekiler de gelip buradan alıp kullanıyorlar. Kışın vatandaşın suyu donuyor, gelip hiltimi alıp kullanıyor. Her insana bir şekilde faydam oluyor. Yine buradaki birçok aleti kullanarak traktörleri tamir ediyorum. Aklınıza ne gelirse yapıyorum." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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