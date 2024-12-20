Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltındaki 4 kişiden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan operasyonlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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