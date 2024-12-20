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        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltındaki 4 kişiden 1'i tutuklandı

        Bayburt'ta düzenlenen göçmen kaçaklığı operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:25
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        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltındaki 4 kişiden 1'i tutuklandı
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        Bayburt'ta düzenlenen göçmen kaçaklığı operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan operasyonlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlarda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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