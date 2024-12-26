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        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 6 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:07
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        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 6 sentetik ecza ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir kişi üzerinde arama yapan ekipler, 6 sentetik ecza ele geçirdi.

        Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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