Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

Bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir kişi üzerinde arama yapan ekipler, 6 sentetik ecza ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 6 sentetik ecza ele geçirildi.

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