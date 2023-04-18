Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi, ekiplerce güvenli bölgeye alındı.
Kent merkezinden Aydıntepe'nin Kavlatan köyüne gitmek üzere aracıyla yola çıkan Yaşam Odabaşı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Odabaşı'na ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Odabaşı, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.