Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi, ekiplerce güvenli bölgeye alındı.

Kent merkezinden Aydıntepe'nin Kavlatan köyüne gitmek üzere aracıyla yola çıkan Yaşam Odabaşı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Odabaşı'na ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Odabaşı, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.





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