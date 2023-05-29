Bayburt'ta kaybolan 70 yaşındaki kadını arama çalışması başlatıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta sabahtan itibaren kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kadını arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Çalıdere köyünde ikamet eden Huri Aydın'ın, sabah çıktığı evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Son olarak köyden geçen Çoruh Nehri yakınlarında görüldüğü belirlenen kadının bulunması için AFAD, jandarma ve Devlet Su İşleri ekipleri, köylülerce arama çalışması başlatıldı.

Çoruh Nehri civarında, jandarma arama kurtarma köpeği ve dron da kullanılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.









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