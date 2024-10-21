Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 22:44 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Bayburt'tun yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ile soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

        Buzlanmaya bağlı olarak, özellikle ağır tonajlı araçların zor anlar yaşadığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulunuyor.

        Karayolları ekiplerinin buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama yaptığı güzergahta, trafik polisleri ulaşım güvenliği için kontrollerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması

        Benzer Haberler

        Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri kentin nüfusundan çok ziyaretçiyi a...
        Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri kentin nüfusundan çok ziyaretçiyi a...
        Bayburt'ta 10 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Bayburt'ta 10 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kop Dağı'ndaki vadilerde sonbahar güzelliği yaşanıyor
        Kop Dağı'ndaki vadilerde sonbahar güzelliği yaşanıyor
        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi
        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi