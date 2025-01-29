Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.
Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.
Termometrelerin gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı sebebiyle ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.
Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde bazı dere ve nehirler kısmen buz tuttu. Yeşilbaş ördeklerin, akarsuların donmayan bölümünde yavrularıyla yiyecek aradığı görüldü.
Çoruh Nehri çevresinde de kırağı tutan ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda sis dolayısıyla görüş mesafesi düştü, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.