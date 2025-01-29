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        Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor

        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:21
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        Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
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        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı sebebiyle ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

        Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde bazı dere ve nehirler kısmen buz tuttu. Yeşilbaş ördeklerin, akarsuların donmayan bölümünde yavrularıyla yiyecek aradığı görüldü.

        Çoruh Nehri çevresinde de kırağı tutan ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolunda sis dolayısıyla görüş mesafesi düştü, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

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