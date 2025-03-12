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        Bayburt'ta elektrik akımına kapılan 11 büyükbaş hayvan öldü

        Bayburt'ta ahırda elektrik akımına kapılan 11 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:25
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        Bayburt'ta elektrik akımına kapılan 11 büyükbaş hayvan öldü
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        Bayburt'ta ahırda elektrik akımına kapılan 11 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

        Kent merkezine bağlı Güder köyünde besicilik yapan Tevfik Özer, hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 11 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını fark etti.

        Özer'in durumu yetkilileri bildirmesi üzerine olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri geldi.

        Ekiplerce yapılan incelemede 11 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak can verdiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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