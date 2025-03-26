Demirözü Kaymakamı Şahin, öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendirdi

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, madde bağımlılığıyla mücadele ve kötü alışkanlıklardan korunma konularındaki fikirlerini öğrencilerle paylaştı.

Bayburt Valiliği ve Yeşilay Bayburt Şubesi işbirliğinde hayata geçirilen, "Bağımlı Olsaydım Kaymakam Olamazdım Projesi" kapsamında Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Şahin, zararlı alışkanlıkların başarılı bir kariyere olumsuz etkilerini anlattı.

Bağımlılığın her türlüsü ile mücadele edebilmenin güçlü bir irade sahibi olabilmeyi gerektirdiğini vurgulayan Şahin, "İrade sahibi olabilmek gayretli olmayı gerektirir. Gayretli olan kardeşlerimizin hayatına yön verecek kararları alabilme yetisine sahip olması ise her türlü bağımlılığın zararlarından kendisini koruyacağına işarettir." dedi.

Şahin, ilçede "Tütünsüz Kurum Projesi"ne öncülük ettiğini belirterek, "Bu vesileyle personellerimiz sigara kullanmayı bırakarak daha temiz bir hayata yelken açtılar." diye konuştu.