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        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:36
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        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, yapılan operasyonda 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakaladı.

        Ayrıca göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklulardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne, 3 çocuk ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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