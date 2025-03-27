Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yapılan operasyonda 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen yakaladı.
Ayrıca göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklulardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne, 3 çocuk ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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