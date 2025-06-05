Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı
Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şingah Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi.
Ekipler, besicileri hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.
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