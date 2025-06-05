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        Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı

        Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:23
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        Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı
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        Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şingah Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi.

        Ekipler, besicileri hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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