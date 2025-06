CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'ta konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkede peşine takılacak, bu topraklarda yolundan, izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir, Peygamberimiz Muhammed Mustafa, bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne Peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal'in izinden ayırmasın." dedi.

Özel, ​​​​​​​partisince Genç Osman Stadyumu yanındaki alanda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, Bayburt'a gideceğini söylediğinde, "Gitme, 19 Mart'tan sonra orada bir şey olmadı, Bayburt AK Parti'nin kalesi" denildiğini anlattı.

Bu ezberlerin, eski siyasetin artık bittiğini ifade eden Özel, "Onlara, 'Bayburt'a gideceğim, selam vereceğim, Bayburtla kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak' dedim. Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin, ne Tayyip Beyin, ne başkasının değil, Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt artık iktidar dostu bir şehir değildir. Bayburt, bu iktidara çok dostluk yaptı, çok destek verdi. İktidar, Bayburt'un yaptığı dostluğu ona yapmadı." diye konuştu.

Daha ilk gün, "İBB'den 560 milyar lira çalmışlar" denildiğine işaret eden Özel, 6 yıl boyunca İstanbul'un bütçesinin 496 milyar olduğunu, bunun yüzde 60-70'inin sabit ödemelere gittiğini, bütün hizmetlerin buradan yapıldığını anlattı.

Özel, bunlar ortaya çıkınca artık bu konunun konuşulmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama her gün bir yeni yalan, doğrusu çıkınca susuyorlar. Her gün yeni bir iftira atıyorlar. Masum kadınları, evlatları ile tehdit ediyorlar. İş adamlarının şirketine çöküp, 'Buraya bir imza at, şirketinin başına geç' diyorlar. 'Eğer bu imzayı atarsan evine gidersin, yoksa 20 yıl yersin' diye insanları itirafçılık adı altında iftiraya zorluyorlar ama o günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk, ne bir kuruş rüşvet, ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar."

Özgür Özel, yağmur altında gerçekleştirilen mitingde sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan yiğit Bayburtluların gözlerinin içine baka baka söylüyorum. Sayın Erdoğan, bundan tam 3 ay önce demişti ki 87 gün önce, 'Göreceksiniz 1 ay sonra birbirlerinin yüzüne, birbirlerinin gözüne, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar.' Ben, her siyasi görüşten Bayburtlunun olduğunu bildiğim bu meydanda, Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki söylenenlerin tamamı iftiradır. Anketlerde Tayyip Erdoğan'ın atadığı siyasi savcıya inananlar yüzde 25, geri kalan insanlar inanmıyor. Bayburt'ta AK Parti güçlü, MHP güçlü. Siz de şahitsiniz. Bayburt'ta bu iftiralara inananlar var mı? Namuslu, şerefli insanlara kara çalmak, aileleriyle uğraşmak, çocuklarıyla tehdit etmek, yıllarca emek emek biriktirilmiş olan mal varlıklarına çökmek, daha sonra da iftira at, 'Al buradan çık' demek hukuk değildir, yapılan iş siyaset de değildir. Bunun için buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha büyük bir öz güvenle sesleniyorum ki sen savcına mı güveniyorsun? Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Hadi o zaman iddianameyi hazırlayın, kanıtları çıkarın, mahkemeyi TRT'den yayınlayın, hodri meydan."