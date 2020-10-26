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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta 98 anneye narkorehber eğitimi verildi

İHA

Bayburt’ta 98 anneye narkorehber eğitimi verildi

Bayburt’ta “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası kapsamında il ve ilçelerde 98 anneye narkorehber eğitimi verildi.
Bayburtlu anneler “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyasına destek verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülük ettiği ve 7 Ekim 2020 günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tanıtımı yapılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası kapsamında huzur ve güven şehri Bayburt ili ve ilçelerinde “Narkorehber” faaliyetlerine hız verildi.
“En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası kapsamında Aydıntepe ilçesinde 33, Demirözü ilçesinde 25 ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde 40 olmak üzere toplam 98 anneye farkındalık oluşturmak adına “Narkorehber” eğitimi verildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, “Sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak toplumu zayıf düşüren; özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizi tehdit ederek geleceğimize zarar veren; terör örgütleri ve diğer suç örgütlerinin önemli bir finans kaynağı olan uyuşturucu ile top yekun mücadele kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden şahısları adalete teslim etme çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızı duyarlı hale getirerek bağımlılığın önüne geçebilmek, bağımlı hale düşmüş olanları kurtarabilmek adına bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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