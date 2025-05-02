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        Haberler Gündem Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu - Güncel haberler

        Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 01:58 Güncelleme: 02.05.2025 - 01:58
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        Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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        Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı.

        Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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