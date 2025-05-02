Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu
Giriş: 02.05.2025 - 01:58 Güncelleme: 02.05.2025 - 01:58
Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı.
Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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