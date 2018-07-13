Doğal taş rezervleri bakımından önemli kaynaklara sahip Bayburt, geçen yıl kentte kurulan taş fabrikasıyla ihracata başladı.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesindeki doğal taş fabrikasında ilk ihracat nedeniyle gerçekleştirilen programda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt'un, sahip olduğu doğal taş rezervleri bakımından Türkiye'deki en zengin potansiyele sahip illerin başında geldiğini söyledi.
Kentte geçen yıl valilik öncülüğünde kamu ve özel sektör işbirliği ile Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulan fabrikanın daha ilk yılında ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladığını belirten Pehlivan, "Bayburt'ta daha önce üretilen taşlar blok şeklinde katma değeri daha düşük ürünler şeklinde satılırken, bugün artık nihai ürün, mamul ürün şeklinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ticarete konu oluyor. Biz bir yılını tamamlayan fabrikamızda artık ihracata da ürün gönderir hale geldik." dedi.
Vali Pehlivan, fabrikanın amacının da bu olduğuna işaret ederek, "Kısa süre geçmiş olmasına rağmen Bayburt Doğal Taş AŞ gerek Bayburt'ta faaliyet gösteren gerek çevre illerde faaliyet gösteren ocaklarımıza bu anlamda çok önemli katkılar sundu. Bizim işlemiş olduğumuz ürünler 11 farklı ülkeye gönderilmeye başlandı. Bu hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir gelişme diye düşünüyorum." diye konuştu.
Fabrikada işlenen doğal taşların Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Ürdün, Kosova, Arnavutluk, Almanya, Amerika, Libya, Rusya ve Irak'a sadece blok şeklinde değil, ebatlanmış şekilde ihraç edildiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:
"Bu ülkeler yanında iç piyasada da 26 şehre Bayburt'ta üretilen mermer ve traverten gönderiliyor. Bu da Bayburt'ta taş sektörü ve bu sektörde çalışanlar için çok önemli bir potansiyel. Fabrikamızda teknolojik cihazlarla ürünler sorunsuz bir şekilde üretiliyor. Bu ürünler pazarlarda yerini buluyor. Bizler de yönetim kurulu olarak yeni stratejiler, yeni pazarlar bulmaya ve sektöre giderek çok daha fazla katma değer oluşturmaya çalışıyoruz. Bu fabrika, bulunduğu organize sanayi bölgesine bir hareketlilik kazandırırken aynı zamanda da ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine de her geçen gün, her geçen yıl artan nispette katkıları olacak."
"Tarım-hayvancılık ağırlıklı ekonomisi olan Bayburt ilimizde inşallah taş sektörü de kendini giderek daha fazla hissettirecek ve bu kadar geniş potansiyel katma değere dönüşecek." diyen Pehlivan, "Sektördeki hem firmalar hem çalışanlar bundan nasiplenecek ve ilimizin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Vali Pehlivan, konuşmasının ardından fabrika alanında ihracat için hazırlanan doğal taşları inceledi.
Programda Vali Pehlivan'a, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk eşlik etti.
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