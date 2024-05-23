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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Bayer Leverkusen'in inanılmaz serisi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen'in inanılmaz serisi sona erdi!

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0 mağlup olan Bayer Leverkusen'in 50 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 00:47 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:47
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        İnanılmaz seri sona erdi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya Serie A ekibi Atalanta ile Almanya Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

        İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Aviva Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-0'lık skorla kazandı ve tarihinde ilk kez Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

        LEVERKUSEN'İN İNANILMAZ SERİSİ SONA ERDİ

        Bu sezon Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayan, hiçbir kulvarda mağlubiyet almayan ve 51 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayer Leverkusen'in efsane sezonu Avrupa şampiyonluğu kazanamadan sona ermiş oldu.

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