Bayern Münih: 4 - Werder Bremen: 0 | MAÇ SONUCU Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti. Bayern Münih'in hat-trick yapan golcüsü Harry Kane, kulüp tarihinde 21. yüzyılda 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Beyazlılar puanını 15'e yükseltti ve 5'te 5 yaptı. Werder Bremen ise haftayı 4 puanla tamamladı.

