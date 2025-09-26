Bayern Münih: 4 - Werder Bremen: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti. Bayern Münih'in hat-trick yapan golcüsü Harry Kane, kulüp tarihinde 21. yüzyılda 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Beyazlılar puanını 15'e yükseltti ve 5'te 5 yaptı. Werder Bremen ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Bayern Münih, 22. dakikada Jonathan Tah ve 45. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gol ile önde tamamladı. İkinci yarının 65. dakikasında Harry Kane ve 87. dakikasında Konrad Laimer farkı 4'e çıkaran golleri attı.
Kırmızı-beyazlı formayla 104. maçına çıkan Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Leon Goretzka yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. maçına çıktı.
Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Deplasman ekibi Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.
Bavyera ekibi gelecek hafta Eintrach Frankfurt'a konuk olurken, Werder Bremen evinde St. Pauli'yi ağırlayacak.