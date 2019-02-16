Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg'a konuk oldu. Ev sahibi ekip henüz 14. saniyede Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gole 17. dakikada Kingsley Coman ile cevap verdi ve skora denge geldi.

Augsburg, 23. dakikada Ji Dong Won'un golüyle bir kez daha öne geçti. İlk 45 dakikanın son sözünü ise yine Coman söyledi ve devreye 2-2'lik eşitlikle gidildi.

Mücadelede dakikalar 53'ü gösterdiğinde Coman'ın asistini gole çeviren David Alaba takımını ilk kez öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 48'e yükseltti. Augsburg ise 18 puanda kaldı.