Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber

        Bayern Münih Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber!
        ABONE OL

        Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

        Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!