Bayern Münih'in yeni hocası Kompany'den Sacha Boey kararı!
Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine getirilen Vincent Kompany, geçen kış transfer döneminde Galatasaray'dan takıma katılan Sacha Boey hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Bundesliga devi Bayern Münih, Burnley'i çalıştıran Vincent Kompany'yi takımın başına getirdi.
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren genç çalıştırıcının planları hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Kicker'da yer alan habere göre Vincent Kompany, geçen kış transfer döneminde Galatasaray'dan takıma katılan Sacha Boey'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor.
Kompany'nin Boey'in yaşadığı sakatlığın bir şanssızlık olduğunu düşündüğü ve daha fazla maçta oyuncuya forma vererek kalitesini göstermesini istediğini aktardı.
ESKİ TAKIMINA İSTEMİŞTİ
Haberde, Kompany'nin Burnley'i çalıştırırken de Boey'i kadrosuna katmak istediği de hatırlatıldı.
Bayern Münih forması ile sadece 2 maçta sahaya çıkabilen 23 yaşındaki sağ bek, toplamda 109 dakika sahada kalmıştı.