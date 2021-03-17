Bayern Münih Lazio maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
BAYERN MÜNİH LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına sahne olacak Bayern Münih Lazio maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer - Suele, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Goretzka, Coman - Lewandowski.
Lazio : Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Alberto, Lulic; Correa, Immobile.
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