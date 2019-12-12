Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri, İtalya Konsolosluğu'nda düzenlenen gala yemeğinde sahiplerini buldu. Türk-İtalyan ticari ilişkilerine katkılarından ötürü Türk ortağı ile Milli Piyango ihalesini kazanan Sisal S.p.A. ve Güney İtalya'daki liman yatırımı nedeniyle Yılport Holding Inc. firmaları ödül aldı.

Ortağı Demirören ile birlikte Milli Piyango ihalesini kazanan Sisal SPA'nın Kurumsal İletişim Direktörü Giovanni Maggi, Haberturk.com'a konuştu. Milli Piyango ihalesini kazanarak Türkiye'ye girdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade den Maggi, İtalya'da 70 yıldan bu yana şans oyunları işletmeciliği yaptıklarını ve Türkiye'nin İspanya ve Fas'ın ardından girdikleri dördüncü ülke olduğunu kaydetti. Maggi, öncelikle teknolojiyi yenileyeceklerini ve 50 milyon Euro'luk yatırım yapacaklarını söyledi.

9 AĞUSTOS'TA DEVRALMIŞTI

Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci 9 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Fondan yapılan açıklamada o günkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi'nin verdiği belirtilmiş, OGG ile 28 Ağustos'ta sözleşme imzalanmıştı.

"FAS VE İSPANYA'DA VARIZ"

70 yıldır bu işi İtalya'da yaptıklarını kaydeden Sisal Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Giovanni Emilio Maggi, "İtalya'nın dışında büyümeye karar verdik ve Türkiye'de de şans oyunları yatırımını gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. Yakın zamanda Fas'ta böyle bir loto ihalesi kazandıklarını söyleyen Maggi, İspanya'da da online bahis ihalesini aldıklarını belirtti.

Maggi, Milli Piyango ihale sürecini şöyyle anlattı: "Bir kaç yıl önceden zaten takip ediyorduk, Milli Piyango satılacak diye bir hikaye var ve buna katılmak istedik. Bu işi Türkiye'de tek başımıza yapmanın çok zor olduğunu biliyorduk. Kim yapabilir, kimle birlikte yapabiliriz diye bir ortak aramaya başladık. Bu süreçte Demirören Grubu'yla tanışma şansımız oldu. Onlarla tanışınca mutlu oldum ve bu işi birlikte yapabileceğimizi anladım. İlk görüşmelerden kısa bir süre sonra bu işi birlikte yapmaya karar verdik. Bu işi aldığımıza ve ortalığa memnunuz."

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

"Türkiye'ye neden girdiniz, Türklerin loto oynama alışkanlıkları farklı mı?" sorusuna Maggi, "Dünyanın her yerinde insanların loto kullanma alışkanlıkları hemen hemen aynı. Bizim başka ülkelerde de işlerimiz var oradaki kullanıcı alışkanlıklarına bakarak, ne olduğunu anlayarak Türkiye'de de iş yapıyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz burası dinamik bir pazar. Dünyanın her yerinde nasılsa burada da onları yapıyoruz." yanıtını verdi. Magii, başka yatırım yapmayı düşünüp düşünmediği sorusunu da Maggi, "Daha yeni bir iş yaptık, gelecekte Türkiye'de ne yaparız şuan herhangi bir planımız yok" diye yanıtladı.

'50 MİLYON EURO YATIRIM'

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in Şans Dijital'in 2020 yılında bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü verdiği yönündeki sözlerini hatırlatmamız üzerine Maggi şöyle konuştu: "Daha teknoloji yenileyeceğiz burada, bu güzel bir hedef bakacağız bunu yapıp yapamayacağımıza. Tabii ki işleri genişletmek istiyoruz, yapacağımız işler var teknoloji yenileyeceğiz. Üç tip yatırım yapacağız önce insana, en az 100 kişi işe alacağız yüzde 99'unu Türkiye'den alacağız. İkinci tip yatırım satış kotasında olacak satış noktasını beş binden on bine çıkarmayı planlıyoruz. Teknoloji yaptırımı yapacağız bu masraflı olan olacak ve teknolojiye 50 milyon Euro yatıracağız"

1946'DA KURULDU

Sisal Group, şans oyunları sektörünün önde gelen markaları arasında bulunuyor. Sisal Group, şans oyunları ve teknoloji alanında İtalya’da 1946 yılından bu yana aktif olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin İtalya genelinde 48.000'den fazla satış noktası bulunuyor. Group ayrıca Sisal Matchpoint markası ile yeme-içme ve perakende alanında da faaliyet gösteriyor. SisalPay markası ile de online ödemeler alanında faaliyet gösteriyor.