Darp edilen zabıta memuru şikayetçi olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali geçen yıl Aralık ayında kızdığı zabıta memurunu herkesin gözü önünde şiddet uyguladı. Emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle Kenan Fidan'ın maruz kaldığı şiddet ve sonrasında geçirdiği baygınlık an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği şiddet görüntüleri üzerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal twitter hesabından açıklama yaparak, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

DARP EDİLEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, zabıta memuruna şiddet uyguladığı için görevinden alınan İBB eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında darp edilen Fidan şikayetçi olmadığını söyledi.

HAPSİ İSTENDİ, YARGILAMA BAŞLAYACAK

Savcılık soruşturmasını tamamladı. Suçun şikayete bağlı olmadığı soruşturmada savcılık kararını verdi. İBB eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame Anadolu asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Karali'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ