Baymak 'Yeşil Ofis Diploması' aldı

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Baymak, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı çerçevesinde yürüttüğü “Yeşil Ofis Diploması”nı almaya hak kazandı.

Baymak'ın böylece, iklimlendirme sektöründe 2022 yılının ilk yeşil ofis diplomasının sahibi olduğu belirtilirken, çatı şirketi BDR Thermea Group bünyesinde de bir ilke imza attığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Yeşil Ofis Programı kapsamında uygulamaya alınan gıda atık yönetimi sayesinde yemek pişirme süreci sırasında ortaya çıkan organik atıklar, kompost gübreye dönüştürülmeye başlandı.

2021 yılında 1 ton organik atıktan kompost gübre üretildi. Servis edilmemiş yemekler ise düzenli olarak sokak hayvanlarıyla paylaşılıyor. Baymak çalışanları da yemekhane tepsisindeki gıda ve ambalaj atıklarını her seferinde ayrıştırarak gıda atıklarının yüzde 40’ının yeniden değerlendirilmesini sağlıyor.

Baymak'ın çalışanlarının katkısıyla gerçekleştirilen çevreci aksiyonlarla pek çok alanda tasarruf sağlandığı da kaydedilirken, ofisin ortak alanlarına yerleştirilen atık ayrıştırma kutuları sayesinde 390 kg atık cam geri dönüştürülerek 11,70 kg sera gazı salınımının önüne geçildiği ve 16,38 kWh enerji tasarrufunun sağlandığı aktarıldı.

Ayrıca, 159 kg atık plastik geri dönüştürülerek 6,52 kg sera gazı salımı engellendi ve 918,07 kWh enerji tasarrufu elde edildi. 222 kg atık kâğıt geri dönüştürülerek 39,29 kg sera gazı salımı engellendi, 910,20 kWh enerji tasarrufu sağlandı.