İHA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusuna onay verdi. Bayrak EBT'nin halka arzı, 2020 yılının ikinci halka arz olma özelliği taşıyor. Halka arz ile ilgili SPK'nın onayın ardından, 16 milyon TL mevcut sermayesi bulunan Bayrak EBT sermayesini bedelli olarak 5 milyon 250 bin TL artırarak 21 milyon 250 bin TL'ye çıkaracak. Bayrak EBT hisselerinin satış fiyatı ise 3,28 TL olarak belirlenirken, Turgut Bayrak’a ait 4 milyon TL nominal değerli payların halka arz edileceği kaydedildi.

Metro Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla yapılacak halka arz borsada satış yöntemi kullanarak 28-29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.