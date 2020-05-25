Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

Bayrak EBT halka arzı 28-29 mayısta gerçekleşecek

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret, 2020 yılının ikinci halka arzını 28-29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

Bayrak EBT halka arz
İHA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusuna onay verdi. Bayrak EBT'nin halka arzı, 2020 yılının ikinci halka arz olma özelliği taşıyor. Halka arz ile ilgili SPK'nın onayın ardından, 16 milyon TL mevcut sermayesi bulunan Bayrak EBT sermayesini bedelli olarak 5 milyon 250 bin TL artırarak 21 milyon 250 bin TL'ye çıkaracak. Bayrak EBT hisselerinin satış fiyatı ise 3,28 TL olarak belirlenirken, Turgut Bayrak’a ait 4 milyon TL nominal değerli payların halka arz edileceği kaydedildi.

Metro Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla yapılacak halka arz borsada satış yöntemi kullanarak 28-29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSAYabancıdan 794.8 milyon dolarlık satış
Borsa İstanbul'da 'iki sıfır atma' testleri başlıyor - haberler
BORSABorsada 'sıfır atma' testleri başlıyor
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSAYabancıdan 227,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa, günü düşüşle tamamladı
ABD borsasına ilaç oldu
BORSAABD borsasına ilaç!
Borsa, günü yükselişle tamamladı
BORSABorsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa günü düşüşle tamamladı
Türk-Amerikan iş ortaklığı Wattozz Holdings, Nasdaq borsasında listelenecek
BORSATürk-Amerikan iş ortaklığı
Yabancı yatırımcı 110.9 milyon dolarlık hisse sattı
BORSAYabancılar 111 milyon dolarlık hisse sattı
Son dakika! 24 Nisan'da borsa açık olacak
BORSA24 Nisan'da borsa açık mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X