Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.389,62 %-0,33
        DOLAR 34,4371 %0,29
        EURO 36,3690 %0,36
        GRAM ALTIN 2.839,61 %0,18
        FAİZ 42,67 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 33,59 %-0,36
        BITCOIN 89.258,00 %1,18
        GBP/TRY 43,5090 %-0,10
        EUR/USD 1,0552 %0,21
        BRENT 70,99 %-2,18
        ÇEYREK ALTIN 4.642,76 %0,18
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 ile atış testini başarıyla tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

        Bayraktar AKINCI TİHA, ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 ile atış testini başarıyla tamamladı

        Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82 ve kızıl ötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tam isabet
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracına (TİHA), yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

        Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından milli olarak geliştirilen ELÇİN Lazer Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombası MK-82 ile gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı.

        Milli TİHA, bugün Tekirdağın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden ELÇİN 82, LAÇİN 82 ve MAM-T mühimmatları ile atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar AKINCInın ateşlediği yerli ve milli mühimmat MAM-T ile yüksek kabiliyetli güdüm kitlerine sahip ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

        MİLLİ MÜHİMMATLAR İLE ATTIĞINI VURUYOR

        Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

        Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında, MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

        Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu.

        REKLAM

        80 BİN SAATTİR GÖKLERDE

        Stratejik görevlerdeki başarısıyla öne çıkan Bayraktar AKINCI TİHA, 80 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

        Milli TİHA, 22 Şubat 2024te icra edilen testte Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen, sınıfında dünyanın en ileri elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDAyı başarıyla imha etmişti.

        İHRACAT ŞAMPİYONU

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83ünü ihracattan elde etti.

        2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiyede tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

        Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5i ihracat kaynaklı gerçekleşti.

        Bayraktar TB2 SİHA için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bayraktar Akınc
        #LAÇİN 82
        #ELÇİN 82
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası