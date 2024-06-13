Bayram coşkusu birbirinden özel yapımlarla yine Show TV'de yaşanıyor!
SHOW TV'nin bayram programları arasında yer alan 'Bizim Aile', 'Tokatçı' , 'Güldür Güldür Show' ve daha fazlası bayram boyunca izleyicilere coşku dolu anlar yaşatacak
Bayramın birinci günü; Eski Türk filmlerinin en sevilenlerinden 'Bizim Aile', 'Kapıcılar Kralı', 'Erkek Güzeli Sefil Bilo' ekran başındaki herkesi güldürecek.
Bayramın ikinci günü; birbirinden eğlenceli skeçleriyle kahkaha tufanı estirecek 'Güldür Güldür Show' ve aksiyon dolu yabancı yapım 'Av Oyunları' izleyicilerle buluşacak.
Bayramın üçüncü günü; 'Güldür Güldür Show' ekibi bayram neşesini kahkahalar eşliğinde artırırken, başarılı yabancı yapım 'Sıcak Koltuk' da ekran başındakilerle keyifli bir deneyim sunacak.
Bayramın dördüncü günü ise; Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden 'Tokatçı' , Şener Şen'in yer aldığı izleyenleri doyasıya güldürecek filmlerinden 'Şekerpare' keyifli zamanlar geçirtecek.