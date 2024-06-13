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        Haberler Televizyon Bayram coşkusu birbirinden özel yapımlarla yine Show TV'de yaşanıyor!

        Bayram coşkusu birbirinden özel yapımlarla yine Show TV'de yaşanıyor!

        SHOW TV'nin bayram programları arasında yer alan 'Bizim Aile', 'Tokatçı' , 'Güldür Güldür Show' ve daha fazlası bayram boyunca izleyicilere coşku dolu anlar yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 23:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:29
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        Bayram coşkusu Show TV'de yaşanıyor!
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        Bayramın birinci günü; Eski Türk filmlerinin en sevilenlerinden 'Bizim Aile', 'Kapıcılar Kralı', 'Erkek Güzeli Sefil Bilo' ekran başındaki herkesi güldürecek.

        Bayramın ikinci günü; birbirinden eğlenceli skeçleriyle kahkaha tufanı estirecek 'Güldür Güldür Show' ve aksiyon dolu yabancı yapım 'Av Oyunları' izleyicilerle buluşacak.

        Bayramın üçüncü günü; 'Güldür Güldür Show' ekibi bayram neşesini kahkahalar eşliğinde artırırken, başarılı yabancı yapım 'Sıcak Koltuk' da ekran başındakilerle keyifli bir deneyim sunacak.

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        Bayramın dördüncü günü ise; Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden 'Tokatçı' , Şener Şen'in yer aldığı izleyenleri doyasıya güldürecek filmlerinden 'Şekerpare' keyifli zamanlar geçirtecek.

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