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Bayram gecesi hangi dualar okunur? Bayramda okunacak dualar

Ramazan Bayramının ilk günün idrak ediyoruz. Milyonlarca mümin bir aylık orucun ardından bayramı sevinçle karşılıyor. Ramazan bayramının ilk gününde oruç tutulmaz, müminler bayramda hangi dualar okunmalıdır merak ediyor. İşte bayram duaları...

Bayram gecesi hangi dualar okunur? Bayramda okunacak dualar

Ramazan bayramını en güzel şekilde idrak etmek isteyen müminler bayram dualarını araştırıyor. İslamda dua etmenin önemli bir yeri vardır. Dua Allah ile kulu yakınlaştırır. İşte en güzel ve anlamlı bayram duaları...

BAYRAMDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ya ilahel alemin!

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü’min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.

Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile, Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle.

Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.

Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.

Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav’e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.

Ya rabbi, kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, kim teravih namazını kılarsa, kim kadir gecesini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor Peygamberimiz, Bizler de inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucumuzu tuttuk, teravih namazımızı kıldık, Kadir gecesini ihya etmeye çalıştık. Bizlerin de geçmiş günahlarını affeyle ya rabbi

Allahım! Lutfettiğin bayramda ve sonrasında Bizi her türlü bela, musibet bütün tehlikelerden koru..
Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasib eyle

Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri ateş azabından muhafaza eyle.

Bizi, annemizi, babamızı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.

Sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz, hangi şeylerden sığınmışsa biz onlardan sana sığınıyoruz.

Yapmış olduğumuz duaları kabetullahta, arafatta, müzdelifede, ravzai mutahharada yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle..

Amin! bi hürmeti taha ve yasin ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

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