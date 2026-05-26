Bayram hava durumu: 27-30 Mayıs kurban bayramında hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı tatili ile milyonlarca kişi gözünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine çevirdi. Bayram boyunca yola çıkacaklar, memleket ziyareti yapacaklar ve tatil planı hazırlayanlar "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken, yayımlanan son rapor dikkat çekti. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ise bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. İşte il il bayramda hava durumu...
Bayram tatili planı yapan kişilerin merakla takip ettiği Kurban Bayramı hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son verilere göre bayram süresince yurt genelinde değişken hava koşulları etkili olacak. Birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle seyahat edecek vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri istendi. "Kurban Bayramı’nda yağmur yağacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, uzmanlar ani yağışlar ve sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...
27-30 MAYIS BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının bazı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde yurdun büyük kısmında çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi: Parçalı bulutlu | 15°C / 23°C
Salı: Parçalı bulutlu | 14°C / 24°C
Çarşamba: Parçalı bulutlu | 14°C / 25°C
Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 17°C / 23°C
Cuma: Güneşli – parçalı bulutlu | 14°C / 22°C
Cumartesi: Bol güneş ışığı | 15°C / 24°C
Pazar: Bol güneş ışığı | 19°C / 23°C
ANKARA HAVA DURUMU
Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 11°C / 22°C
Salı: Parçalı bulutlu | 10°C / 23°C
Çarşamba: Parçalı bulutlu | 11°C / 24°C
Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı | 13°C / 23°C
Cuma: Güneşli – parçalı bulutlu | 8°C / 21°C
Cumartesi: Kısmen güneşli | 8°C / 21°C
Pazar: Parlak güneş ışığı | 11°C / 24°C
İZMİR HAVA DURUMU
Pazartesi: Parçalı bulutlu | 16°C / 28°C
Salı: Parçalı bulutlu | 15°C / 29°C
Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C / 29°C
Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C / 29°C
Cuma: Çoğunlukla güneşli | 16°C / 29°C
Cumartesi: Parlak güneş ışığı | 16°C / 29°C
Pazar: Bol güneş ışığı | 17°C / 29°C