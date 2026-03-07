Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin hesabına yatırılmaktadır. Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bayramdan yaklaşık 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarih...
Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar malum. Bizim Orta Vadeli Program’a (OVP) uygun olarak bütçe disiplinine azami dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek mevcut tabloda bir artışın öngörülmediğini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı.
Emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadelerine göre emekli bayram ikramiyesi sene de 4 bin TL olarak hesaplara yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idarak edilecek.
Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda takvime bakılırsa 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.