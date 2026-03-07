Hafta sonu altın fiyatları 7 Mart 2026: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, alış-satış fiyatları kaç TL?
Orta Doğu'da dozu artan savaş ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları 7 Mart 2026 Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle küresel piyasalar kapalı olsa da Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda işlem yapılabiliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Mart 2026 güncel altın fiyatları takip ekranı...
Orta Doğu’daki savaşın dozu artarken, yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan talep ve zayıf dolar altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasında son durum merak konusu oldu. Bugün uluslararası piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Sarı metal hafta içindeki son işlem seviyeleri üzerinden alınıp satılıyor. İşte 7 Mart 2026 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış takip grafiği…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.301,06
Satış: 7.301,96
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.168,71
Satış: 5.174,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.681,69
Satış: 11.938,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.726,75
Satış: 47.608,79
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.423,00
Satış: 49.021,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.290,37
Satış: 23.877,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.726,75
Satış: 47.608,79
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.898,69
Satış: 50.245,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.081,85
Satış: 5.385,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.777,25
Satış: 7.119,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.686,00
Satış: 122.552,00