        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 7 MART 2026: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları alış-satış takip ekranı

        Hafta sonu altın fiyatları 7 Mart 2026: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, alış-satış fiyatları kaç TL?

        Orta Doğu'da dozu artan savaş ve döviz kurundaki değişimler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları 7 Mart 2026 Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle küresel piyasalar kapalı olsa da Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda işlem yapılabiliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Mart 2026 güncel altın fiyatları takip ekranı...

        Giriş: 07.03.2026 - 08:28 Güncelleme:
        1

        Orta Doğu’daki savaşın dozu artarken, yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan talep ve zayıf dolar altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasında son durum merak konusu oldu. Bugün uluslararası piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Sarı metal hafta içindeki son işlem seviyeleri üzerinden alınıp satılıyor. İşte 7 Mart 2026 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış takip grafiği…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.301,06

        Satış: 7.301,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.168,71

        Satış: 5.174,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.681,69

        Satış: 11.938,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.726,75

        Satış: 47.608,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.423,00

        Satış: 49.021,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.290,37

        Satış: 23.877,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.726,75

        Satış: 47.608,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.898,69

        Satış: 50.245,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.081,85

        Satış: 5.385,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.777,25

        Satış: 7.119,69

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.686,00

        Satış: 122.552,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
