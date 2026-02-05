Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere kaç TL ikramiye verilecek?
Emekli maaş artışlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak ikramiyelere çevrildi. Bayram ikramiyesiyle ilgili hazırlıkların sürdüğü, artış oranına yönelik ise farklı senaryoların masada olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin, bu yıl hangi tutara yükseltileceği merak ediliyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gözü, bayram ikramiyesinde yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi. Son edinilen bilgiye göre ikramiye tutarına dair yeni rakamlar masada ancak öne çıkan zam oranının yüzde 25 olması bekleniyor. İşte, 2026 emekli bayram ikramiyesi tutarı
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.