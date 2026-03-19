Bayram namazının kazası olur mu? Ramazan Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı?
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı kılınacak. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazı için Milyonlarca Müslüman camilerin yolunu tutacak. Ancak hastalık, seyahat, uyku ya da başka nedenlerle bu namazı kaçıranlar ''Bayram namazının kazası olur mu?'' sorusuna yanıt aramaya başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı? İşte Diyanet'in bayram namazı ile ilgili açıklaması...
Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Çeşitli nedenlerle bayram namazını kaçıran vatandaşlar, "Bayram namazının kazası olur mu? Ramazan Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı?" gibi sorulara yanıt aramaya başlayacak. İşte Diyanet’in bayram namazı ile ilgili açıklaması…
BAYRAM NAMAZININ KAZASI OLUR MU?
İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır.
Hazreti Muhammed'in ve ashabının uygulamasına göre, kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekat olan bayram namazlarının daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşlere sahiptir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre sünnettir.
DİYANET NE DİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre bayram namazı, belirli bir vakitte kılınması gereken bir ibadet olduğundan, vakti geçtikten sonra kaza edilmesi mümkün değildir. Bayram namazı, bayramın ilk günü sabah namazından sonra güneşin doğmasıyla kılınır ve bu vakit geçerse telafi edilemez. Alimlerin çoğu, cemaatle kılınmasının önemini vurgulayarak, bayram namazının vaktinde eda edilmesi gerektiğini söyler.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazı ile ilgili açıklamaları şu şekilde;
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
Netice itibarıyla bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.
Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.
BAYRAM NAMAZINI KAÇIRANLAR NE YAPMALI?
Ramazan Bayramı namazını kaçıran bir Müslüman, bu ibadeti kaza edemese de Allah’tan af dileyerek tövbe edebilir.
Bayramın manevi havasını yaşamak için dua edebilir, Kur’an tilavetinde bulunabilir, sadaka dağıtabilir veya bayramın diğer sünnetlerini yerine getirebilir.
Diyanet’in tavsiyelerine göre, bayram namazını kaçıranlar ayrıca:
Bayramın ruhuna uygun şekilde aileleriyle bir araya gelebilir.
Komşularını ziyaret edebilir.
Muhtaçlara destek vererek bayram ruhunu yaşayabilir.