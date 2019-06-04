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Bayram sabahı vahşet! Barışmaya gitti, katletti

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Emel Yalçın, tartıştığı Bektaş C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı aranıyor

kadın cinayeti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Emel Yalçın (62),tartıştığı Bektaş C. (57) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, korkunç olay bayram sabahı meydana geldi. İddiaya göre, Bektaş C., daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bektaş C., Emel Yalçın'ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

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