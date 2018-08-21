'Bayram Sohbetleri'nin konuğu Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem ile geçmiş bayramlar üzerine sohbet etti.

Eski bayramları anan Kılıçdaroğlu, "Bayramlar benim için birliğimizin temel taşlarını oluşturan özel günlerden birisi. Bu bayramlar bizi bir arada tutan, ortak değerlerimizi güçlendiren bir yapı da var. Bu bayramın da ülkeye huzur, barış getirmesini isterim. Karamsar bir atmosfer Türkiye'nin bu atmosferden çıkmasını isterim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu bayramda ailemle birlikte tatil yapacağım" diye konuştu. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki bayram anılarını anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Küçük bir Anadolu ilçesinde, Bingöl'ün Genç ilçesinde bayram dolayısıyla yaşadığımız güzellikleri hatırlıyorum. Akşam olabildiğince erken yatardık, sabah erken uyanabilmek için. Babam bize bir şey alabilmişse onu giyebilecektik. Bayram sabahı önce babamızın, sonra annemizin elini öperdik. Kalabalık bir aileydi. İlkokuldayken bayramın birinci günü şeker toplardık. Eğer para veren birisi olursa çok daha sevinirdik. Çocukluğumda şeker bulmak da zordu. Şeker Bayramı denmesinin nedeni de oydu.

Üniversitede okuduğum yıllarda bayram nedeniyle eve hiç gidemedim. Bu ek bir maliyet getiriyordu, öyle bir imkan yoktu. Her bayramda aileme bir kart gönderirdim. O yıllarda telefon sınırlıydı, dolayısıyla telefon görüşmemiz hiç olmadı. Kamuda görev yaptığımda Tunceli'de telefon sınırlıydı ve zordu. Bir bayramda 4 gün telefon yazdırmama rağmen ailemle konuşamazdım. Telekomun kurulması ve rahmetli Özel'ı saygıyla anmak gerekiyor. Bununla Türkiye'de çığır açtı.

Ankara'dan aileme gittiğim zaman anneme de babama da kardeşlerime de armağan almaya özen gösterirdik. Armağan almakta en çok zorlandığım annemdi. Ona bir şey beğendirmek çok zordu. Babaları ikna etmek biraz daha kolay. O tür armağanlar alırdık. Büyüyünce bayramlara bakışımız biraz daha farklı oluyor. Şeker toplamak gibi şeyle yapamıyoruz doğal olarak.

Kalabalık ailelerden çekirdek aileye dönüşünce aynı apartmandakiler birbirini yeteri kadar tanımıyor. Aileler arasında ciddi bir kopukluk var. Yoğun iş yükü içinde insanlar bayramı dinlenmek için bir fırsat olarak görüyor. Genel başkan olduktan sonra da buradaysak komşularımızı ziyaret ediyoruz."

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