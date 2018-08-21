SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
kemal kılıçdaroğlu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

'Bayram Sohbetleri'nin konuğu Kılıçdaroğlu

Habertürk Haber Müdürü Sibel Erdem, 'Bayram Sohbetleri'nde CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti. Kılıçdaroğlu, gençlik yıllarındaki bayramları anlattı

21.08.2018 - 14:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem ile geçmiş bayramlar üzerine sohbet etti.

Eski bayramları anan Kılıçdaroğlu, "Bayramlar benim için birliğimizin temel taşlarını oluşturan özel günlerden birisi. Bu bayramlar bizi bir arada tutan, ortak değerlerimizi güçlendiren bir yapı da var. Bu bayramın da ülkeye huzur, barış getirmesini isterim. Karamsar bir atmosfer Türkiye'nin bu atmosferden çıkmasını isterim" dedi. 

Kılıçdaroğlu, "Bu bayramda ailemle birlikte tatil yapacağım" diye konuştu. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki bayram anılarını anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Küçük bir Anadolu ilçesinde, Bingöl'ün Genç ilçesinde bayram dolayısıyla yaşadığımız güzellikleri hatırlıyorum. Akşam olabildiğince erken yatardık, sabah erken uyanabilmek için. Babam bize bir şey alabilmişse onu giyebilecektik. Bayram sabahı önce babamızın, sonra annemizin elini öperdik. Kalabalık bir aileydi. İlkokuldayken bayramın birinci günü şeker toplardık. Eğer para veren birisi olursa çok daha sevinirdik. Çocukluğumda şeker bulmak da zordu. Şeker Bayramı denmesinin nedeni de oydu.

 

Üniversitede okuduğum yıllarda bayram nedeniyle eve hiç gidemedim. Bu ek bir maliyet getiriyordu, öyle bir imkan yoktu. Her bayramda aileme bir kart gönderirdim. O yıllarda telefon sınırlıydı, dolayısıyla telefon görüşmemiz hiç olmadı. Kamuda görev yaptığımda Tunceli'de telefon sınırlıydı ve zordu. Bir bayramda 4 gün telefon yazdırmama rağmen ailemle konuşamazdım. Telekomun kurulması ve rahmetli Özel'ı saygıyla anmak gerekiyor. Bununla Türkiye'de çığır açtı.

Ankara'dan aileme gittiğim zaman anneme de babama da kardeşlerime de armağan almaya özen gösterirdik. Armağan almakta en çok zorlandığım annemdi. Ona bir şey beğendirmek çok zordu. Babaları ikna etmek biraz daha kolay. O tür armağanlar alırdık. Büyüyünce bayramlara bakışımız biraz daha farklı oluyor. Şeker toplamak gibi şeyle yapamıyoruz doğal olarak.

Kalabalık ailelerden çekirdek aileye dönüşünce aynı apartmandakiler birbirini yeteri kadar tanımıyor. Aileler arasında ciddi bir kopukluk var. Yoğun iş yükü içinde insanlar bayramı dinlenmek için bir fırsat olarak görüyor. Genel başkan olduktan sonra da buradaysak komşularımızı ziyaret ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X